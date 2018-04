Marina degli Aregai. Baciata dal sole ha preso il via questa mattina la seconda edizione di Oltremare Exposition, la tre giorni di eventi dedicati al settore della nautica che trova casa nello splendido porto degli Aregai di Santo Stefano al Mare.

Il taglio del nastro alla presenza del Governatore ligure Giovanni Toti e dagli assessori Marco Scajola e Gianni Berrino. A fare da madrina, la padrona di casa Beatrice Parodi.

Dopo il giro inaugurale che ha visto partecipare le più alte cariche istituzionali della marina e il sindaco Elio Di Placido, è stato il momento per l’inizio delle attività di conferenze che si svolgeranno da oggi fino a lunedì. Di mezzo, oltre ai tantissimi stand in esposizione, ci saranno anche attività sportive e l’attesa regata intitolata a Gianni Cozzi, giunta alla 14° edizione.

Oltremare Exposition, è l’esclusivo boat show della Riviera dei Fiori con esposizioni di barche nuove e usate e un’area espositiva dedicata agli operatori nautici con attrezzatura, accessori, servizi per la nautica, agenzie broker, velerie e tappezzerie nautiche, ship chandler, rivenditori di motori marini e abbigliamento tecnico e sportivo.

Protagoniste assolute le imbarcazioni in esposizione, saranno infatti presenti più di 60 barche sia a vela che a motore, nuove e usate, dei più famosi e prestigiosi cantieri presenti sul mercato. Saranno presentate in anteprima italiana dopo il lancio ufficiale al Boot di Düsseldorf dello scorso Gennaio, il Dufour 360 Grand Large e il Bavaria C45 Ambition, disegnato dallo yacht designer Maurizio Cossutti, ospite ad uno dei più attesi appuntamenti dell’area conferenze. Nel molo dedicato all’esposizione delle barche saranno presenti imbarcazioni Azimut, Bali, Beneteau, Cranchi, Fairline, Fjord, Fountaine Pajot, Grand Soleil, Hanse, Jeanneau, Lagoon, Mangusta, Pardo Yacht, Sealine, Sessa e molto altro.

Nella giornata di sabato importanti incontri all’interno dell’area conferenze di Oltremare Exposition si svolgeranno una serie di incontri e convegni sulla nautica come il seminario di apertura che si terrà alle 11.00, dal titolo: “Il mercato italiano della nautica nel mondo: opportunità e prospettive”, dove interverranno alcune figure di spicco del mondo della nautica italiana come Fabio Planamente, (General Manager Cantiere del Pardo Spa e Presidente di settore “Unità a vela” di UCINA Confindustria Nautica), Barbara Amerio (Owner Gruppo Permare Amer Yacht – Presidente di settore “Navi da diporto oltre 24 mt.” di UCINA Confindustria Nautica), Andrea Razeto (Vice Presidente comparto “Accessori” di UCINA Confindustria Nautica, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino.

Nel pomeriggio di sabato 28 Aprile alle h 14.30, spazio alle evoluzioni con le dimostrazioni di Flyboard a cura di l’Elica Marine Services, a seguire alle 15.00 appuntamento con la Garmin Sailing Academy con la pluricampionessa di vela 470 Ilaria Paternoster, e ancora alle 16.00 l’incontro “Le nostre balene vivono in un mare di plastica?”, a cura di Sabina Airoldi, coordinatore scientifico dell’Istituto Tethys. Alle 17.00 un altro appuntamento a cura di Garmin con il Garmin Fishing Team con il brand ambassador Massimo Massari, per finire alle 18.00 la presentazione del libro “Anni d’argento” di Elio Rancoita e Maria Gabriella Giamello i cui proventi ricavati dalla pubblicazione saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo (TO)

All’interno di Oltremare Exposition viene dato come sempre molto spazio allo sport, sarà infatti presente un’area interamente dedicata agli sport, dove sarà possibile effettuare prove gratuite di vela tenute dalla Scuola Vela dello Yacht Club degli Aregai, prove di Canottaggio e avere maggiori informazioni sul mondo della subacquea con il Diving Center di Marina degli Aregai, ma anche la possibilità di poter provare la vela d’altura con la scuola nautica Soleil, provare le bici elettriche pieghevoli e approcciarsi alla pesca sportiva con lo Yacht Club San Lorenzo al Mare e provare le auto nell’area extra-settore.

In occasione di Oltremare Exposition sarà organizzato anche il 14° Trofeo Gianni Cozzi una regata che si svolgerà nelle giornate del 28-29 Aprile organizzato dallo Yacht Club Aregai in collaborazione con Yacht Club Sanremo. Il percorso con partenza da Marina degli Aregai e perimetro Sanremo – San Lorenzo, toccherà alcuni dei luoghi più cari all’imprenditore del mare. Come ogni anno il 14° Trofeo Gianni Cozzi si disputerà anche sul green del Castellaro Golf.

Oltre alla nautica e agli sport acquatici ci sarà spazio anche per il palato con un’area dedicata allo street food di qualità il tutto accompagnato da musica e intrattenimento a cura di Dj Tex.

La manifestazione Oltremare Exposition è stata organizzata da Marina degli Aregai con il patrocinio della Regione Liguria, di UCINA Confindustria Nautica e del Comune di Santo Stefano al Mare e la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.