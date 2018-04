Imperia. Il coordinamento di Obiettivo Imperia interviene dopo la seconda convention del candidato sindaco Claudio Scajola: “Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi sulla bontà della scelta, fatta in tempi non sospetti, di creare la lista civica Obiettivo Imperia, declinando gli inviti dei vari partiti, quello a cui stiamo assistendo in questi giorni. sgombera completamente il campo.

Il teatrino della candidatura di Luca Lanteri, al termine di un serie di rinunce, è l’esempio lampante di come l’epopea dei partiti, soprattutto a Imperia, sia giunta al termine. La carica di primo cittadino, anni fa ambita, viene evitata con cura e si preferisce restare dove il “partito” ci ha piazzato piuttosto che mettere il proprio tempo e le capacità al servizio della città, rispettando non il bene della propria comunità ma gli ordini di scuderia che provengono da Genova.

A fare da contraltare a tutto questo, giovedì sera al cinema centrale c’erano oltre 300 persone che chiedevano di poter dare il loro contributo per Imperia: nonni padri e figli uniti e determinati a supportare non un simbolo ma una faccia e soprattutto un’idea.

Un’idea che prende forma e sostanza nella persona del nostro candidato sindaco, Claudio Scajola, incredibile catalizzatore di forze e di pensieri volti a riportare la nostra città ai livelli che merita e renderla un posto migliore per noi e per le generazioni che verranno”.

Il coordinamento cittadino