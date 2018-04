Nuovo autovelox fisso sull’autostrada al confine tra Mentone e Ventimiglia

Avviso per chi si reca nella vicina Francia usando l’autostrada. Nei giorni scorsi è stato installato un nuovo autovelox fisso sull’autostrada A8, al confine tra Mentone e Ventimiglia.

Secondo quanto riporta Nice Matin, questa è un’apparecchiatura progettata per garantire la sicurezza dei lavoratori durante i lavori in autostrada. E’ stata piazzata poco prima dell’ingresso del tunnel di Giraude, in direzione dell’Italia. Controlla che sia rispettata che la velocità di 90 km/h.