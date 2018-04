“Niente più fuochi d’artificio per il 14 luglio”, l’annuncio choc del sindaco di Nizza Estrosi

Nizza. Cattive notizie per turisti e residenti. Secondo quanto riporta Nice Matin, infatti, il sindaco Christian Estrosi ha annunciato che: “Non ci saranno più fuochi d’artificio il 14 luglio”.

La data è quella della presa della Bastiglia (Festa della Repubblica) e quel giorno del 2016 viene tragicamente ricordato per l’attentato islamista durante lo spettacolo pirotecnico. Come già annunciato, i fuochi d’artificio torneranno il 9 giugno in occasione del Festival del Porto.

Estrosi ha anche chiarito che i prossimi fuochi d’artificio sul Promenade saranno il 15 luglio 2019.