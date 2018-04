Nace la “Lista Progetto Imperia Lanteri Sindaco” a fianco delle liste del centrodestra

Imperia. Nasce la Lista Progetto Imperia Lanteri Sindaco affiancherà le altre liste del centro destra in appoggio al candidato Sindaco Luca Lanteri. Il responsabile della Lista Alessandro Savioli rende noto che sarà una lista composta da persone della società civile, che non fanno parte di partiti politici, ma che si ritengono vicine ad un area politica di centro, centro destra, un contributo del mondo delle professioni per la buona amministrazione della. “Stiamo raccogliendo molte adesioni da tutte le categorie lavorative – aggiunge Savioli – un occhio di riguardo nell’ambito del programma elettorale lo avremo soprattutto per il rilancio del turismo, per la valorizzazione dei nostri centri storici e delle frazioni”.