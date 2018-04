Musica, sport, cultura, moda ed enogastronomia animano il fine settimana a Ventimiglia

Ventimiglia. Questo fine settimana Ventimiglia si anima di eventi! Non resta che scegliere tra presentazione di libri, moda e solidarietà, musica, cultura, sport, enogastronomia, divertimento e goliardia.

Per sabato 7 aprile:

– alle 16 nella sala Azaretti del Forte dell’Annunziata si potrà assistere alla presentazione del libro “Continuamente Donna”, a cura della Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Imperia Laura Amoretti, con l’intervento di alcune delle autrici che hanno collaborato all’iniziativa.

– alle 16.30 presso la Biblioteca Civica Aprosiana nel centro storico si terrà la conferenza “La figlia del vento” su Marise Ferro, di Francesca Irene Sensini dell’Università di Nizza. Ultimo giorno per visitare l’esposizione sulla scrittrice ventimigliese.

– alle 21 si terrà il concerto Septem Ultima Verba di Michael John Trotta alla chiesa di Sant’Agostino a cura del Coro Troubar Clair, le Voci soliste Chiara Falchi e Raffaele Feo, la Giovane Orchestra Note Libere e il direttore Cristina Orvieto.

Per domenica 8 aprile:

– alle 11 presso la sala Azaretti, conferenza a cura di Claudio Battaglia, LILT, su Tumore al seno dalla Prevenzione a … “La Rinascita”.

– alle 18, presso le Sale espositive del nuovo percorso del Mar, sfilata a cura dell’Atelier Raptus & Rose, La Donna rifiorita, in collaborazione con l’Associazione Controtempo. Trentacinque donne saliranno in passerella: molte di loro hanno una storia da raccontare – storie di coraggio, di forza e di generosità. Donne “rifiorite” dopo una grave malattia che sfileranno insieme a donne solidali per lanciare un messaggio di unione e Rinascita.

– dalle 10 prende il via l’evento Eco Simuvebike, in collaborazione con il Comitato Centro Storico, Ass. Lasciadire , Circolo della Castagnola , Freeway Urban Fashion e Cicli Action: ritrovo alla Marina San Giuseppe di Ventimiglia per una kermesse in bicicletta lungo un circuito cittadino, con la degustazione di alcuni prodotti tipici locali durante le tappe, e l’arrivo al punto informazioni turistiche di lungo Roja G. Rossi, dove verranno inaugurate le “Simuvebike” . Presentazione delle 4 biciclette con pedalata assistita “Simuvebike”, un nuovo servizio pubblico per viaggi urbani di breve durata gestito da Coop Omnia.

Gli amanti bikers e anche chi volesse divertirsi con una passeggiata in bicicletta con degustazioni e un pizzico di goliardia sono invitati a partecipare a questa simpatica iniziativa che vuole promuovere l’uso della bicicletta, anche elettrica, in città. Partenza alle 10,30 con il seguente percorso: Via Trossarelli, ponte sul Roja, lungo Roja Gerolamo Rossi, passeggiata Trento Trieste, lungomare Varaldo dove verrà offerta la degustazione di olio, dopodiché verso 11,30 la pedalata proseguirà per il Lungomare Varaldo, passeggiata Trento Trieste e lungo Roja per arrivare all’Ufficio Informazione Turistica di Ventimiglia per assistere alla presentazione delle Eco “Simuvebike” e, poi, degustare la deliziosa pisciadela ventemigliusa, le castagnole tipico dolce al cioccolato, e il Rossese. Per l’occasione sarà consegnato un premio ricordo alla coppia di biker più bella, alla Family biker e al biker più goliardico.