Morti per overdose in Italia, purtroppo spicca anche la provincia di Imperia

Imperia. Negli ultimi 12 mesi sono 2 i decessi per overdose verificatesi in provincia di Imperia. Una media impressionante contando il numero di abitanti residenti in provincia di Imperia, poco oltre i 200 mila, rispetto ad altre città ben più numerose.

L’ultimo in ordine temporale è avvenuto nella città di Ventimiglia lo scorso 12 febbraio. Una donna di 46 anni è deceduta nella sua casa in completa solitudine a causa di un’overdose di eroina.

Lo scorso anno invece, il 3 dicembre 2017, a perdere la vita, sempre per le stesse cause, era stato un 39enne a Bordighera.

Una piaga, quella delle droghe pesanti, che non accenna a diminuire e che anzi fa sempre più proseliti tra i giovanissimi, spesso condizionati da chi gli sta intorno. La zona che può “vantare” il maggior numero di morti per abuso di sostanze stupefacenti è il Napoletano, seguito da Torino e da altre principali città della Penisola come Milano, Cagliari e Venezia; non esiste dunque una profonda differenza tra Nord e Sud dal momento che i decessi si verificano in egual maniera in tutto il paese.

I dati sono stati ricavati dal sito www.geoverdose.it