Monaco Grand Prix 2018 di Formula 1, ecco le novità

Monaco. Novità in vista per il Grand Prix 2018 di Formula 1. Quattro per la precisione. Dopo la gestione della gara nel 2016 e la principesca casetta nel 2017, l’Automobile Club di Monaco offre quest’anno dodici nuovi stand per le scuderie. Sono stati installati su Albert I Wharf. Il costo di questa nuovissima linea di stand è poco più di 2 milioni di euro. I dodici stand sono conservati a Brasca. Ci vorranno 120 semirimorchi per consegnarli.

Passiamo alla seconda grande novità del prossimo Gran Premio. Secondo quanto riporta Monaco Matin, l’orchestra dei carabinieri del principe eseguirà l’inno monegasco sulla linea di partenza. L’orchestra entrerà attraverso Sainte-Dévote, marcerà fino alla linea di partenza e si riunirà per interpretare l’inno.

Le ragazze sulla griglia di partenza saranno mantenute, ma non portano più la foto di Michael Alesi. Liberty Media ha deciso di rompere con una vecchia tradizione della F1, mettendo al bando le “ragazze della griglia” sulla linea di partenza. Quindi, le belle hostess al Gran Premio di Monaco, è finita? No, le ragazze saranno lì, senza cartelli, certamente, ma come hostess di comunicazione.

Quest’anno, quattro GP saranno trasmessi su TF1, compresi quelli di Monaco e Castellet. Ovviamente, questa è una buona notizia per il Principato. TF1 porterà circa 6 milioni di telespettatori e altro ancora.