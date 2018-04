Monaco, alla fiera di prodotti di bellezza venduta (illegalmente) crema a base di placenta umana

Monaco. Negli stand della fiera anti-age AWMC 2018, in scena nel Principato fino a stasera, ci sono tutti i tipi di prodotti per rimanere giovani. Ma, come riporta Nice Matin, non sono sempre di sostanze legali. Almeno non in Europa (così come in quasi tutto il mondo).

In questo caso si tratta di una crema di bellezza fatta niente meno che con dell’estratto di placenta umana. La vende un’azienda giapponese a 80 euro la confezione. “Si tratta di estratti di placenta umana pura, solo da donatori giapponesi”, ha detto un rappresentante del Giappone Bio Products Company .

Presso lo stand, in cui le banconote compaiono più velocemente di quanto non facciano le margherite in primavera, ci sono prodotti bizzarri, ma anche bellissimi opuscoli in cui si apprende che Cleopatra e Maria Antonietta hanno fatto ricorso a questa sostanza prodotta in gravidanza, per mantenere la loro leggendaria bellezza.