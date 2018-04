Moltedo. La segnalazione di Elena Rosci sulla situazione rifiuti.

“Torno a scrivere a mio malgrado che dopo qualche mese non è cambiato praticamente nulla dalla mia precedente comunicazione e nel tempo la situazione rifiuti non è mai migliorata. Le foto riguardano la strada Montegrazie incrocio Cian di Sei. Il degrado regna incontrastato in città ma anche in periferia, lì si possono trovare senza paura di sbagliare rifiuti ingombranti di vario tipo, le foto dimostrano che sono stati abbandonati da molto tempo, ammesso che la gente e incivile, ma ce da chiedersi come mai la ditta che esegue il servizio della spazzatura lascia questo tipo di rifiuti a marcire tutto questo tempo? La strada è percorsa dai molti turisti tedeschi che hanno acquistato casa a Moltedo e Montegrazie; sento una grande vergogna nel vedere la periferia di Imperia così sporca!”