Molini di Triora. L’alta Valle Argentina e in particolare la frazione di Agaggio sembrano essere diventati patria di animali bizzarri e relativamente esotici. Due estati fa, da una residente, era stato trovato un enorme bruco giallo, rivelatosi poi essere lo stato larvale della falena “sfinge testa di morto”(Acherontia atropos LINNAEUS, 1758): un lepidottero appartenente alla famiglia Sphingidae, diffuso in Eurasia e Africa.

Pochi giorni fa invece è stata la volta di una strana salamandra, fotografata da una donna che ha la casa di campagna in quella zona , in quella frazione di Agaggio che non smette di stupire per la ricchezza di flora e fauna, per la sua biodiversità. La salamandra in questione si è poi rivelata essere un “Georitone di Strinati” specie protetta e rara in tutta Europa, ma che in Italia – e in particolare in Sardegna – trova il suo areale preferito. La stessa specie di anfibio era già stata fotografata, nell’estate 2016, da un nostro lettore, sempre nella zona di Agaggio Superiore