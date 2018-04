Mentone, sversamento di idrocarburi in mare: scatta il divieto di balneazione

Mentone. Brutte notizie per chi vuole andare in spiaggia nella vicina Francia. E anche fare il bagno, magari, nonostante la stagione balneare non sia ancora ufficialmente iniziata. Questa mattina verso le 12, secondo quanto riporta Nice matin, un fetore di olio o carburante ha improvvisamente invaso il lungomare, proprio quando i passanti avevano iniziato a gremire la Promenade du Soleil, spinti dal bel tempo primaverile da poco arrivato.

Secondo i primi elementi, sarebbe un camion che avrebbe sversato diverse centinaia di litri di idrocarburo nella valle del Careï. Immediatamente, il Comune ha preso come precauzione il divieto di balneazione, tra le spiagge di Fossan e il Casinò, per un periodo minimo di 24 ore.

Secondo gli specialisti intervenuti sul posto, l’inquinamento dovrebbe disperdersi rapidamente. La vigilanza rimane comunque alta. Un’indagine è stata aperta per identificare i responsabili.