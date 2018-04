Mentone. La ricchezza materiale non è sempre sinonimo di buon gusto.

Ce lo insegna, ad esempio, una Range Rover Discovery dorata parcheggiata davanti al porto turistico della Città dei Limoni, a poca distanza da un confine di Stato, da tempo tra i più turbolenti, con le su problematiche legate non alla ricchezza, ma semmai alla sua ricerca, da parte di migranti disperati che cercano in ogni modo di arrivare in Francia.

Ma questa è tutta un’altra storia e probabilmente il proprietario inglese del suv di lusso targato svedese (A veder la targa personalizzata tale Carlton) povertà non l’ha mai vista neanche con il binocolo del suo yacht. Così come non ha mai visto qualità come sobrietà ed eleganza.