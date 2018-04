Marco Magaglio non è vicino alla massoneria, il Movimento 5 Stelle è estraneo ai fatti

Imperia. Appurato che il comunicato stampa pubblicato in data odierna dal nostro giornale a nome del Movimento 5 Stelle è in realtà una nota priva di veridicità, che con il Movimento non ha nulla a che fare, precisiamo che il signor Marco Magaglio non è vicino ad alcun ambiente massonico

Riservandoci di trasmettere alla Polizia postale la e-mail giunta alla nostra casella di posta da un mittente che si spacciava per il Movimento 5 Stelle, ci scusiamo con il signor Magaglio, con il Movimento e con i lettori per l’accaduto.

Al riguardo, è anche intervenuto a nome del Rotary Club Imperia il presidente Giuseppe Fossati che ha segnalato la totale infondatezza dell’accusa rivolta al proprio associato.

Di seguito le precisazioni di Giuseppe Fossati:

Intervengo quale presidente del Rotary di Imperia in riferimento al vostro pezzo “Imperia, il Movimento 5 stelle denuncia: “Marco Magaglio vicino all’ambiente massonico”, per chiarire un fatto notorio: il Rotary non c’entra nulla con la massoneria.

Nel Rotary non si fa politica, è vietato fare politica. Nel Rotary di Imperia ci sono oltre 60 membri e non tutti la pensano nello stesso modo politicamente, ma questo non ci impedisce di essere amici e, nell’amicizia, fare iniziative benefiche e sociali di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

Magaglio è una persona molto seria, per bene, è un ottimo rotariano e, certamente, non è un massone, come non lo sono io.

L’Ing.Inzaghi, suo ex suocero, è persona di straordinario livello personale e professionale, che ha ricoperto incarichi apicali nei Vigili del Fuoco e nella sua amministrazione di appartenenza e mi onoro, come tutti i soci, che sia membro del nostro Club. Come per Antonio Parolini, Marco Scajola e altre decine di persone eccezionali.

Chi ha scritto a nome del Movimento 5 Stelle, senza peraltro firmarsi, ha francamente stancato con queste illazioni e sarà mia cura proporre al Consiglio Direttivo, come mio dovere, di tutelare il Club ed i suoi soci da personaggi di questo tipo, nelle sedi opportune.

Gli appartenenti o ex appartenenti al Movimento litighino quanto vogliono, se credono, senza coinvolgere un’associazione di rilievo mondiale con oltre 100 anni di storia, presente da 60 anni ad Imperia, che c’era prima di loro e noi e ci sarà dopo di loro e noi.

Se, per curiosità, si è interessati a sapere cos’è veramente il Rotary e capire quanto queste persone siano fuori strada, questo è link adatto

https://www.rotary.org/it/about-rotary

Giuseppe Fossati

Presidente Rotary Club Imperia