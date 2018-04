Manifestazione contro la mancata riapertura della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo. Scibilia di AGB : “Ci siamo ma non possiamo, abbiamo il bavaglio”

Ventimiglia. Scrive il presidente AGB Sergio Scibilia: “Ci siamo, ma non possiamo. Domani a Limone Piemonte è organizzata una manifestazione di protesta contro la mancata riapertura della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo.

La AGB ci sarà ma non potrà partecipare per impossibilità logistica, per mancanza di treno. Una protesta “ silenziosa” quella della AGB, visto il “ bavaglio “ alle vie di comunicazione tra Liguria e Piemonte, senza treni, solo con lunghi semafori , cantieri, multe a raffica . Un percorso di guerra, con tempi adatti agli “ elefanti di Annibale” che difatto impedisce di raggiungere le piste da sci di Limone, il mercato di Cuneo, le spiagge di Ventimiglia .

Difatto si sta consumando un vero caso europeo, che isola l’Italia dalla Francia. La AGB riafferma la necessità di definire subito la Convenzione per la manutenzione della linea e l’affidamento della gestione ferroviaria allo Stato Italiano. Non vorremmo che qualcuno stia tentando di minare dinuovo i ponti come durante la seconda guerra mondiale per arrivare a chiudere la linea in modo definitivo . A Limone in piazza la AGB c’è ma resta a Ventimiglia con “ il bavaglio “.