M5S Sanremo e Leda Volpi al presidio No Lotto 6

Taggia. Il Movimento 5 Stelle Sanremo ha fatto un sopralluogo insieme alla portavoce del M5S in Parlamento Leda Volpi a quello che è stato per un anno il Presidio No Lotto 6 e al piazzale Ciuvin.

Leda Volpi dichiara: “Sabato mattina sono andata con la nostra portavoce in Comune Paola Arrigoni a fare un sopralluogo nella piazzetta del presidio contro il lotto 6, ho visto le colline che sono state scavate e riempite di rifiuti e ho visitato il piazzale Ciuvin che 30 anni fa era una bella vallata con una strada pubblica che negli anni è stata riempita…di cosa? Il dubbio di una discarica abusiva con tra l’altro dei corsi d’acqua tombinati all’interno è senz’altro motivo di grande preoccupazione per la salute pubblica e pertanto è necessario fare chiarezza al più presto”.

La portavoce parlamentare del M5S Leda Volpi invita tutti all’incontro dal titolo: “Perchè no al biodigestore” che si terrà il 27 aprile 2018 alle 21 a Taggia a Villa Boselli.