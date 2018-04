“Lungomare in Fiera”: occasioni di acquisto e sconti domenica a Bordighera

Bordighera. La manifestazione “Lungomare in Fiera” della Cconfesercenti, è pronta a presentare le sue numerose e colorate bancarelle, domenica 29 aprile, su tutto il Lungomare Argentina. Sarà una domenica di festa, dove in tutta tranquillità si potrà passeggiare ed approfittare delle grandi occasioni di acquisto e di sconti proposte dalle molteplici bancarelle di ogni genere merceologico degli ambulanti. Per tutta la giornata di domenica 29 aprile, dalle 8 alle 18 festa, fiera e affari sul Lungomare.