Lucinasco, l’amministrazione comunale vieta il campeggio e punisce i comportamenti non rispettosi dell’ambiente

Lucinasco. “A seguito dell’imponente afflusso di campeggiatori e turisti nella giornata di Pasquetta e di quanto ne è derivato per l’inciviltà di pochi si produce la seguente informativa affinché nei prossimi giorni festivi non abbiano a ripetersi tali situazioni.

Su tutto il territorio del Comune vige apposito regolamento che vieta il campeggio se non preventivamente autorizzato e punisce tutti i comportamenti non rispettosi dell’ambiente (accendere fuochi a terra, tagliare piante, disfare muretti a secco, sporcare ecc.). Le sanzioni variano da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 in ragione della gravità dei comportamenti.

Tale regolamento è consultabile sul sito: www.comune.lucinasco.im.it. L’amministrazione ha provveduto a instaurare cartelli di divieto sui luoghi più frequentati e sta effettuando adeguata comunicazione tramite gli organi di informazione.

Nei prossimi week end sono state allertate le forze dell’ordine affinché siano fatte rispettare le regole di cui sopra senza alcuna flessibilità. E’ importante pertanto che i fruitori del territorio di Lucinasco osservino scrupolosamente le sopraccitate disposizioni se non vorranno incorrere nelle relative sanzioni.

In particolare si ricorda ancora il divieto di campeggiare se non preventivamente comunicato a termini del sopraindicato regolamento. Essendo questo il comportamento che ha creato i danni più rilevanti non si esclude in futuro che, in mancanza di sensibili miglioramenti nell’esercizio di tale pratica, l’Amministrazione Comunale provveda tramite ordinanza al divieto di campeggio nei giorni di maggiore flusso di visitatori” – fa sapere l’amministrazione comunale di Lucinasco.