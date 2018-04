Lo chef Cannavacciuolo nella “città della dieta mediterranea” per scoprire i tesori del nostro mare

Imperia. Dalle acque al piatto, dai pescherecci alle cucine. Alla fine del mese di aprile lo chef Antonino Cannavacciuolo approderà nella “città della dieta mediterranea” per girare una nuova puntata di “O Mare Mio”, trasmissione ideata dallo stesso Cannavacciuolo per il canale Nove dedicata alle località costiere italiane e ai suoi prodotti ittici.

In questi giorni due membri dello staff del gigante buono (ma non troppo!) della cucina italiana, stanno visitando Imperia alla ricerca di luoghi, prodotti e persone da inserire nella puntata. E per farlo hanno chiesto consiglio al Comitato San Giovanni.

«Siamo onorati di essere stati contattati dalla redazione di “O Mare Mio” per essere coinvolti nelle registrazioni – dice il presidente Marco Podestà –. Stiamo offrendo ai due operatori inviati la massima ospitalità, fornendogli tutte le indicazioni richieste e facendogli conoscere la città e le sue eccellenze ittiche. Durante le registrazioni Cannavacciuolo incontrerà i pescatori e conoscerà le ricette di pesce tipiche del territorio. Una bella vetrina per Imperia e tutta la Riviera dei Fiori».