Sanremo. Giovedì 12 aprile, al ristorante “Ulisse” di Coldirodi, si sono svolte le elezioni per la carica di Presidente e del rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo che guideranno il Lions Club Sanremo Host, per l’anno sociale 2018/2019.

Il Cerimoniere Franco Ballestra, che ha curato l’organizzazione della serata dedicata al rinnovo delle cariche sociali, dopo i saluti e il tocco di campana del Presidente Emanuele Ghiringhelli e la lettura del Codice dell’Etica Lionistica fatta dalla socia Milena Balestra, è stata confermata la validità dell’assemblea dei soci, riunita in seconda convocazione per eleggere il Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo.

I soci del Lions Club Sanremo Host, dopo la relazione del Presidente in carica Emanuele Ghiringhelli, hanno eletto:

Vincenzo Benza nuovo Presidente per l’anno sociale (2018/2019)

Roberto Pecchinino, 1° vice-presidente per l’anno sociale (2019/2020)

Sono state riconfermate le seguenti cariche: Tommaso Buschiazzo (Segretario), Franco Ballestra (Cerimoniere)

Affiancheranno il Presidente i nuovi consiglieri eletti: Paolo Toti (Tesoriere), Luca Spada e Claudio Perato, che collaboreranno con i consiglieri in carica: Rosella Corbia (addetta Telematica), Orietta Trentinella, Luca Oggero (riconfermato Leo Advisor).

Il nuovo comitato soci sarà formato da Rosalba Monteleone, Carlo Tonelli e Ettore del Bo.

Il Presidente Incoming Vincenzo Benza, ha nominato il socio Claudio Perato, come 2° vice-presidente ( entrerà come Pesidente del Club, nell’anno sociale 2020/2021).

Il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in carica il prossimo 1° luglio, quando avverrà il passaggio di consegne fra Emanuele Ghiringhelli, attuale Presidente, e Vincenzo Benza.

di 6 Galleria fotografica Lions Club Sanremo Host: il nuovo presidente è Vincenzo Benza