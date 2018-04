Imperia. Sabato 21 aprile una squadra di ragazzi dell’IIS Marconi di Imperia e Sanremo ha partecipato presso l’Università di Genova alla 31esima edizione delle selezioni regionali dei giochi della chimica 2018. E’ la seconda partecipazione dell’istituto tecnico e professionale alla manifestazione culturale, organizzata ogni anno dalla Società Chimica Italiana (SCI) allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza di questa disciplina.

Nella mattinata di sabato 21 aprile, i ragazzi dell’IIS Marconi di Imperia e Sanremo hanno partecipato a Genova alla finale regionale dei Giochi della Chimica, misurandosi con 60 quesiti a risposta multipla in soli 150 minuti per la classe di concorso A (I e II superiore) e sfidandosi con colleghi della stessa età provenienti di istituti tecnici e licei di tutta la Liguria. Gli alunni delle classi coinvolte sono Giordano Esmeralda della II AM (indirizzo professionale meccanico), Desiglioli Nicolò della II CEN (indirizzo professionale elettrico ed elettronico) assieme a Crescente Alex e Barbotto Michele della II E (indirizzo tecnico-meccatronico, sede di Imperia) e Alberti Marco e Zappone Luca della II CIT (indirizzo tecnico informatica e telecomunicazioni, sede di Sanremo). I ragazzi sono stati accompagnati dal docente della materia, Prof. Gian Luigi Puleo.

Questa è la seconda partecipazione degli studenti dell’IIS Marconi ai giochi della chimica, in linea con l’obiettivo delle sedi di Imperia e Sanremo di valorizzare il merito scolastico e il talento, nato all’interno dei percorsi tecnici e professionali. L’anno scorso i ragazzi del Marconi avevano dimostrato impegno e determinazione, arrivando a metà classifica nelle finali regionali. Gli studenti che hanno partecipato quest’anno, si sono preparati in gruppo per poter affrontare meglio le prove e si sono lanciati nella sfida di migliorare il risultato dei loro compagni dell’anno precedente.

La partecipazione degli studenti a questo genere di manifestazioni è il segno che l’IIS Marconi sta perseguendo, attraverso l’impegno attivo di tutto il corpo docente di Imperia e Sanremo, un difficile ma proficuo cammino di miglioramento delle competenze di base dei suoi studenti, per farne professionisti e tecnici qualificati e capaci di rispondere all’evoluzione rapida del mondo del lavoro.