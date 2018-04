Liguria, il M5S al museo Galata per il convegno sulla salute cetacei

Genova. Marco De Ferrari, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria, ha partecipato al convegno nazionale sui “Rischi emergenti per la salute dei cetacei in Italia” organizzato dal C.Re.Di.Ma, che si è tenuto oggi al Galata Museo del Mare. Un’occasione importante per conoscere i risultati delle ultime ricerche sullo stato di salute dei mammiferi marini nel Mare nostrum.

“Nell’agosto scorso – spiegano gli esponenti del partito – eravamo riusciti a far approvare un Ordine del giorno in Consiglio regionale a favore della tutela del Santuario dei cetacei, minacciato da gravi rischi di inquinamento chimico e acustico e dall’esponenziale aumento di micro e nano plastiche di sospensione.

Con quell’atto la Regione Liguria si era impegnata a portare al 100% l’adesione dei comuni costieri liguri alla Carta di partenariato Pelagos 2009 e al finanziamento di progetti a medio e lungo termine di monitoraggio, riqualificazione ambientale ed efficientamento della depurazione delle acque interne”.

“Da qui ripartiamo con ancora più forza affinché il nostro Ordine del giorno non resti solo carta, ma venga applicato con azioni politiche concrete” – conclude De Ferrari.