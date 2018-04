Liberi professionisti, la provincia di Imperia sopra la media nazionale

In Italia sono 5 milioni i liberi professionisti, con una percentuale nazionale fissata a 1,87% di contribuenti che dichiara un reddito da lavoratore autonomo.

In provincia di Imperia però, secondo i dati del Mef, Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcune città superano la media nazionale. Stiamo parlando di Bordighera in cui si registra il 2,04% di lavoratori autonomi, Sanremo con l’1,93% e Imperia con l’1,99%.

Il guadagno di questa categoria di lavoratori è nettamente superiore rispetto a chi invece vive con un contratto da dipendente, ma, a differenza di questi ultimi, non godono di ferie, malattie pagate e neanche del Tfr, il trattamento di fine rapporto. Nel 2017 i liberi professionisti italiani hanno dichiarato un guadagno medio di 41.762,44 euro contro i 20.680,46 euro dichiarati dai dipendenti. I rischi a cui un lavoratore autonomo va incontro sono però nettamente superiori rispetto ad un lavoratore stipendiato dal proprio capo, che quindi gode di maggiori garanzie.

La differenza di stipendio tra lavoratori autonomi e dipendenti nell’imperiese è notevole: nel comune di Ospedaletti i liberi professionisti dichiarano un guadagno di 53.893 euro contro i 18.751 dei dipendenti, situazione analoga ad Isolabona con 48.828 euro per gli autonomi e 14.219 euro per gli impiegati, concludendo con Triora in cui i liberi professionisti guadagnano la cifra da capogiro di 137.149 euro contro i 14.392 euro dei dipendenti.