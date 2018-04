Diano Marina. Grande festa ieri mattina nei locali della vecchia stazione per i festeggiamenti dei 50anni d’attività, dell’edicola gestita dalla Famiglia Incardona.

Una mattina piena di emozione e ricordi sopratutto quando l’amministrazione comunale allietata anche da un gruppo di componenti della banda Città di Pompeiana, ha consegnato una targa ricordo a Luciano Incardona e alla sua Famiglia.

Tanti Dianesi, amici ,ma anche semplice gente comune che non ha voluto perdersi la giornata per far sentire il proprio affetto per questa bellissima e storica giornata.

Ancora tantissimi auguri a tutta la Famiglia Incardona.