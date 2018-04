Sanremo. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo la Scuola elementare “G. Asquasciati” di Sanremo si tinge di blu per dimostrare la sua totale solidarietà e sensibilità nei confronti dei bambini / ragazzi che presentano questo tipo di disturbo.

“..Per me è un giorno ricco di emozioni come lo sono tutti gli altri. Ogni giorno i miei bambini mi regalano sorrisi , abbracci ed emozioni che luccicano sempre nel cuore e brillano nell’anima… “.

Queste sono le parole di Alessia Adorno, Educatore Professionale Sanitario, Terapista T.M.A (Terapia Multisistemica in Acqua) , in carico presso la Scuola elementare G. Asquasciati come Insegnante di Sostegno , che ha realizzato durante la settimana, insieme ai bambini di ogni classe, dei lavori di gruppo per spiegare l’autismo attraverso le emozioni.

Il 4 di Aprile verrà creato un laboratorio che avrà lo scopo di stimolare la comprensione e l’accettazione nei confronti di questo disturbo, insieme a Loffredo Francesca, psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Di emozione in emozione i bambini verranno condotti in un viaggio all’interno del quale si cercherà di spiegare le caratteristiche e i bisogni educativi dei soggetti con Autismo.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente Silvia Colombo che ha reso possibile lo svolgimento di questa iniziativa, alla docente Migliori Angela, ai collaboratori scolastici e Insegnanti , specialmente alle docenti Annalisa, AnnaMaria ed Elena.

Un grande grazie alla bontà e generosità del Team Pico De Gallo Service per la fantastica illuminazione dell’edificio scolastico.

Un grazie speciale a ogni singolo bambino che ha partecipato e parteciperà a questo evento educativo e formativo per tutti.

“Possono accadere cose meravigliose aiutando un bambino con autismo”.