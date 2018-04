L’associazione Luca Coscioni scende in piazza per la giornata del Biotestamento

Imperia. L’associazione Luca Coscioni per la ricerca scientifica, in collaborazione con il “GRAF”, Gruppo Radicale Adele Faccio, di Imperia (via C.A. Dalla Chiesa 27) dichiara:

“A dicembre, con l’approvazione della legge sul testamento biologico, abbiamo raggiunto un grande risultato; ora dobbiamo andare avanti per ottenere la piena applicazione della legge e farla conoscere a tutti. Sabato 21 aprile scenderemo in oltre 120 piazze di tutta Italia per la “Giornata del Biotestamento”: sarà un grande giorno di mobilitazione nazionale sul testamento biologico, al termine di una settimana di incontri e approfondimenti.

Ad Imperia sabato mattina 21 aprile in via San Giovanni Oneglia, dalle 9 alle 12, sarà presente anche il consigliere comunale di Saluzzo, che portò la proposta all’assemblea cittadina. Riferimento per Imperia: Gian Piero Buscaglia, GRAF, postagraf@gmail.com.

A Sanremo sabato pomeriggio 21 aprile, presso il solettone di Piazza Colombo, dalle 16 alle 19. Riferimento per Sanremo: Silvana Caracciolo, GRAF, cell. 329 72 16 116.

A Ventimiglia sabato 21 aprile in corso della Repubblica, alcune ore al mattino ed alcune al pomeriggio. Riferimento per Ventimiglia: Claudio Berlengero, Associazione Coscioni.

Saranno distribuiti volantini e materiale informativo; verrà anche proposto un appello per la calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia: ammalarsi fa parte della vita, come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare; le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi, in nome di Stati o religioni, per garantire libertà e responsabilità alle nostre scelte, drammatiche e felici. Fino alla fine”.