L’artista imperiese Fijodor continua a girare l’Italia da nord a sud foto

Imperia. L’artista imperiese continua a girare l’Italia da sud a nord. Dopo aver concluso un lavoro enorme a Torino nelle ultime settimane è stato a Napoli e a Trento,

A Napoli, coordinato da Inward, Mrfijodor ha portato creatività e colore presso la Mostra d’Oltremare di Napoli realizzando un grande intervento nell’ambito della 22^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, fiera annuale dedicata al settore turistico, organizzata da Progecta srl e promossa dalla Regione Campania. Con il suo stile illustrativo e d’impatto, Mrfijodor ha riportato in luce i siti Unesco campani, promuovendone storia, bellezza e tradizione. Su una grande sagoma della Campania emergono, infatti, oltre al centro antico della città di Napoli con i suoi più celebri monumenti e agli scavi di Pompei anche l’acquedotto vanvitelliano di Caserta; il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum, Velia e Certosa di Padula; la Chiesa di Santa Sofia a Benevento; la Costiera Amalfitana; le grandi macchine a spalla di Nola e la Dieta Mediterranea come elemento transnazionale. In Trentino è stato chiamato dal curatore Luca Pichenstein per decorare i muri esterni dell’Impact Hub del capoluogo. Impact Hub è un network internazionale di spazi di coworking nato a Londra nel 2005. Degli ultimi lavori di Mrfijodor ne parlano anche il sito londinese “StreetArt News” e quello americano “Brooklyn Street Art”. Le prossime tappe saranno nelle Langhe per “Museo a Cielo aperto di Camo” e ad Enna, in Sicilia, per il progetto WOL.