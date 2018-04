L’aeroporto di Singapore migliore scalo al mondo: la classifica dell’agenzia eDreams

Pulizia, ambiente confortevole, efficienza dei servizi, negozi, ristoranti e sale d’attesa, sono alcuni dei criteri presi in esame da eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa che ogni anno stila la classifica dei migliori aeroporti del mondo, sulla base delle recensioni dei propri clienti internazionali, che assegnano un punteggio su una scala da 1 a 5. Il ranking del 2018 vede ai primi posti, nell’ordine, Singapore Changi Airport, lo scalo di Zurigo e quello di Istanbul-Atatürk.

L’aeroporto di Singapore, in prima posizione con il punteggio di 4,467 su 5, è una new entry rispetto allo scorso anno, nella classifica dei migliori aeroporti al mondo di eDreams. A fare la differenza per il Changi Airport sono, soprattutto, una piscina panoramica, il giardino di farfalle, una piantagione di orchidee, il Sunflower e il Cactus Garden, oltre a due cinema, un centinaio di postazioni internet e la possibilità, per chi deve attendere più di 5 ore il volo successivo, di fare un tour della città organizzato dall’aeroporto stesso.

Zurigo, con il risultato di 4,177, passa dalla terza posizione dello scorso anno, all’attuale secondo posto, ottenendo ottimi punteggi anche per l’ampia offerta gastronomica dei suoi ristoranti, le sue oasi di benessere con sauna, spa, docce e camere, e gli accattivanti store dei grandi brand del fashion, oltre ai piccoli laboratori artigianali nelle quali trovare i più eccellenti prodotti svizzeri: praline ripiene, tavolette di finissimo cioccolato fondente e pregiati orologi.

Si posiziona al terzo posto della classifica dei migliori aeroporti del mondo, l’Istanbul-Atatürk Airport con il punteggio di 4,160 su 5. Questo scalo vanta diversi duty free che accolgono i viaggiatori in transito ed è sede di una delle più prestigiose lounge della migliore compagnia aerea di linea, la Turkish Airlines: più di 5.000 metri quadrati sono a disposizione dei passeggeri per riposarsi e deliziare il palato con le specialità del luogo.

Un importante riconoscimento arriva anche per l’Italia. L’aeroporto di Roma Fiumicino, infatti, entra nella TOP 10 dei migliori aeroporti al mondo con il risultato di 3,97. Qualità dei servizi, cortesia e rapidità dei controlli, rendono lo scalo romano un aeroporto efficiente e apprezzato, come testimonia la recensione di un viaggiatore eDreams: “Aeroporto moderno e accogliente. Negozi e duty free eccellenti!”.