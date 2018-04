“Laboratori di Idee per la città”, a Sanremo la prima conferenza programmatica del Gruppo dei 100

Sanremo. Il Gruppo dei 100, in collaborazione con l’Associazione Culturale Leonardo Da Vinci, organizza l’8 aprile al Teatro Centrale di Sanremo alle 10:30 la prima conferenza programmatica dal titolo “Laboratori di Idee per la città”.

Il Gruppo dei 100, nato nel giugno del 2017, si presenta ufficialmente alla città nel suo primo incontro pubblico condividendo il lavoro fino ad oggi svolto dai 10 laboratori. Varie le tematiche affrontate dai tanti partecipanti che si sono confrontati e riuniti nei mesi passati e che continueranno a “#elaborare” nuove idee per la città.

Dalla cena del battesimo dei 100 (11 dicembre) ad oggi il gruppo è cresciuto in modo sostanziale rappresentando sempre di più la società civile cittadina in tutte le sue componenti. L’evento dell’8 aprile è aperto a tutta la cittadinanza e sarà l’occasione per raccogliere nuove adesioni.

Il programma: Gruppo dei Cento_8_Aprile 2018