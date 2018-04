La tenda rossa del Golfo Dianese: gli incontri sulla comunicazione non violenta

Diano Marina. Il prossimo incontro verterà sulla CNV: Comunicazione NonViolenta, ideata dallo psicologo Marshall Rosenberg. Ho deciso di trattare questo argomento perchè oggi più che mai una comunicazione di qualità (sia con gli altri ma soprattutto con se stessi! e le due cose coincidono…) è una delle competenze più preziose. E quando le persone imparano a comunicare efficacemente – sia con se stesse che con gli altri, per l’appunto – le loro vite e le loro relazioni interpersonali possono venirne profondamente trasformate.

In questa giornata imparerete dunque a esprimere i vostri bisogni con responsabiltà e assertività e ad ascoltare gli altri in modo che questi si rendano conto che le loro parole non sono state soltando udite, ma comprese fino in fondo, nonché a manifestare una comprensione rispettosa per i messaggi ricevuti. Vedremo inoltre come determinate tecniche sono in grado di trasformare potenziali conflitti in dialoghi pacifici e impararemo a comunicare utilizzando il potere curativo dell’empatia.

La Comunicazione NonViolenta è in grado di unire cuore a cuore, guarendoci, e trovo che sia uno degli elementi mancanti nelle nostre azioni quotidiane in questa epoca… C’è bisogno, più che mai, di creare relazioni davvero autentiche con famigliari, amici, partner e il resto del mondo.

La tradizione della tenda rossa delle donne, antica come la notte dei tempi, rivive oggi in tutto il mondo a testimonianza di un rinnovato bisogno di complicità femminile, ma anche di un ritorno delle doti salvifiche del cuore delle donne, l’unico, a detta di molti, in grado di guarire i mali di questa epoca ancora dominata da un’energia patriarcale… Se vuoi partecipare ad un Risveglio del Femminile che cambierà anche la tua vita, vieni a scoprire la saggezza di questo sapere antico e la preziosità di questa esperienza magica. Perché quando le donne si siedono in cerchio per condividere, il mondo guarisce un po’…, ma anche perché come dice un vecchio proverbio: quando educhi un uomo, educhi un individuo. Quando educhi una donna, educhi un popolo.

Ecco la lista degli ultimi tre incontri del nostro percorso che sono orgogliosa di dichiarare abbia avuto un grosso successo (il gruppo è aperto a tutte le donne di qualsiasi età, quindi si può partecipare anche solo alle date desiderate). Gli appuntamenti si terranno nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.