La Questura di Gorizia sgomina la banda del “finto avvocato”: le truffe anche in provincia di Imperia

Passa anche dalla provincia di Imperia l’operazione di polizia della Questura di Gorizia che ha sgominato la banda del cosiddetto “finto avvocato”. Banda aveva portato a termine numerose truffe in centro e nord Italia.

Il bilancio è di 32 persone indagate per un totale 25 colpi effettuati in 14 province oltre a quella di Imperia: Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, Venezia, Vicenza, Modena, Bergamo, Padova, Lecco, Livorno Genova, Asti e Cuneo.

La strategia dietro tutte le truffe era la stessa: i malviventi con una telefonata annunciavano, a interlocutori anziani, che un loro caro è rimasto vittima di un grave incidente o di una disavventura legale, con pesanti conseguenze economiche. Al racconto faceva seguito la richiesta di soldi e , nel caso il malcapitato non avesse contanti in casa, a volte anche di preziosi, il tutto necessario per portare a buon fine la vicenda. La truffa si concludeva con la visita a casa del malcapitato di un sedicente avvocato, incaricato di ritirare i valori promessi.