La primavera non arriva, a Sanremo termosifoni accesi fino al 30 aprile

Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri ha deciso di prorogare l’accensione degli impianti termici fino al 30 aprile compreso, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere in tutte le zone climatiche del territorio comunale, così come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n°.1493 del 12/09/2002, sopra richiamata in ottemperanza al D.P.R. n°.412/93 e s.m.i.