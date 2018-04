La più grande nave a vapore del mondo naviga nel mare della Costa Azzurra

Antibes. L’ SS Delphine non è passato inosservato nei giorni scorsi nella Baia Antibese e sono state molte le persone che si sono fermate a fotografarlo. Questo yacht ha una storia atipica e rimane soprattutto uno dei più grandi panfili a vapore ancora in servizio.

Dal 2003, l’SS Delphine – ribattezzato così dalla sua madrina S.A.S la Principessa Stefania di Monaco – è disponibile per l’affitto nel Principato anche se è da quasi 100 anni che naviga nei mari del mondo.

“La storia inizia nell’aprile del 1921 a River Rouge (vicino a Detroit, Michigan, USA), dove il cantiere navale Great Lakes Engineering Works è stato premiato per il varo del Delphine da parte del magnate automobilistico Horace Dodge – spiega il sito web dello yacht - all’epoca aveva il tonnellaggio più alto negli Stati Uniti. Dopo un incendio nel 1926 questo piroscafo fu rinnovato e requisito dall’esercito nel 1942. Tornò dopo la guerra nelle mani della famiglia Dodge prima di conoscere altri diversi proprietari. Nel 1997 il Delphine è stato completamente ripristinato a Bruges (Belgio) nell’arco di cinque anni per conto dell’uomo d’affari belga Jacques Bruynooghe che con la figlia Ineke, ha investito 45 milioni di euro per rimetterlo nella sua configurazione originale del 1921”.

Sul sito inoltre è possibile leggere: “La nave era in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale come il fiore all’occhiello dell’ammiraglio Ernest Joseph King, comandante della Marina degli Stati Uniti. Winston Churchill, il presidente Roosevelt e Stalin prepararono a bordo dell’SS Delphine la conferenza di Yalta nel 1945″. Questa nave è lunga 78 metri, può ospitare 26 ospiti in crociera e fino a 160 persone in navigazione entro 5 miglia dalla costa. Ha una piscina, una vasca idromassaggio, un bagno turco, una sauna, una sala fitness e un parrucchiere.