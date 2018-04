La musica piange il dj Avicii, nel 2015 era stato chiamato al Sanremo come ospite internazionale

Muore a soli 28 anni Avicii, uno dei più grandi dj al mondo. Nel 2015, secondo quanto avevano scritto all’epoca diverse testate musicali tra le quali la quotata “Rockol”, avrebbe dovuto essere uno degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo, presenza “saltata” poi a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora.

“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Tim Bergling – scrive Diana Baron, la manager dell’artista – anche conosciuto come Avicii. Il suo corpo è stato trovato senza vita a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio, 20 aprile. La famiglia è devastata dal dolore e vi chiediamo di rispettare il suo bisogno di privacy in questo momento così difficile. Non verranno forniti ulteriori comunicati”.

Nato l’8 settembre del 1989, Avicii era diventato celebre in tutto il mondo per hit come I can be the one e Wake me up. Di recente, l’artista aveva annunciato di volersi ritirare per sempre dalle scene, per poi ritornare sui suoi passi.

Avicii aveva all’attivo quattro EP e due album, intitolati True e Stories. Fra i suoi collaboratori, ricordiamo artisti del calibro di Lenny Kravitz, Aloe Blacc e Madonna, alla quale aveva prestato diversi remix”.