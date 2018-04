La giunta regionale nomina Pier Paolo Giampellegrini commissario straordinario dell’agenzia “In Liguria”

Liguria. E’ stato nominato oggi, dalla Giunta regionale, Pier Paolo Giampellegrini, attuale Segretario Generale, commissario straordinario dell’Agenzia di promozione turistica “In Liguria”.

La nomina arriva dopo l’elezione di Carlo Fidanza, ex commissario dell’agenzia, a deputato nella Regione Lombardia. Giampellegrini sostituirà l’ex commissario gratuitamente e per un tempo limitato, in attesa di attivare le procedure per nominare il nuovo direttore e garantire, nel frattempo, la piena funzionalità dell’ente.