Istituto S.Anna, il candidato sindaco Biasi: “Ho scritto alla sede di Roma per trovare una soluzione”

Vallecrosia. Armando Biasi, candidato sindaco della città di Vallecrosia, commenta ciò che sta accadendo all’istituto Sant’Anna:

“In questi giorni sono stato contattato, in qualità di candidato Sindaco, da molte famiglie preoccupate per la continuità scolastica dei propri figli che frequentano l’istituto S. Anna di Vallecrosia. Dopo alcune notizie apparse sui giornali e sui social, mi sono attivato per incontrare la direttrice dell’istituto ed alcuni docenti per approfondire e conoscere le problematiche relative ad una possibile chiusura.

Condivido la raccolta firme, infatti ,sabato pomeriggio, ho raggiunto il punto di incontro promosso dai genitori e dai docenti per apporre il mio sostegno.

Credo, però che questa iniziativa vada rafforzata, infatti, in data 23 aprile ho inviato una raccomandata presso la sede Nazionale di Roma. Viste le precedenti esperienze di Maria ausiliatrice e Villa palmizi di Bordighera, chiuse da molti anni, sono convinto che si debba pensare ad una proposta per garantire l’apertura della scuola. Essendo in calo, le vocazioni con le relative difficoltà gestionali, ho inviato una lettera alla direzione di Roma per proporre la possibilità di trovare una formula gestionale diversa, nella tutela dei posti di lavoro e della continuità scolastica dei bambini delle elementari e dei ragazzi delle medie.

La mia lettera è nata dalla necessità di agire velocemente, cercando di capire se la scelta sia solo strutturale oppure economica, che, quindi, porterebbe purtroppo ad una chiusura definitiva.

Quando riceverò la risposta, la condividerò direttamente con coloro che in questo momento stanno difendendo la scuola S. Anna.

Ricordo al Sindaco e ai consiglieri di minoranza, di averli esortati di proseguire con lo sviluppo delle opere pubbliche all’interno del plesso scolastico A. Doria, progetto ex. Vaseria Tonet, in quanto è palese ormai, la priorità della costruzione delle scuole medie, il caso in questione rafforza le mie preoccupazioni. Ovviamente, rimango a disposizione dei genitori dei docenti e degli attuali Amministratori per un confronto”.