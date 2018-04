Isolabona. Lo chef Nicola Moro, che gestisce un agriturismo a Isolabona, ha portato in televisione i prodotti della Liguria di Ponente.

E’ stato infatti ospite della trasmissione televisiva “Geo”, in onda su Rai 3, per preparare tre diverse specialità con lo stoccafisso. Alla conduttrice Sveva Sagramola ha spiegato e proposto per esempio lo stoccafisso alla frantoiana, che ha realizzato con patate, acciughe sottosale, olive taggiasche, pomodoro, vino bianco, cipolla bianca, spicchio aglio, olio d’oliva taggiasca e i budeletti di stoccafisso, che ha preparato utilizzando i fagioli bianchi di Pigna, presidio Slow Food, aglio, prezzemolo, alloro, olive taggiasche, Vermentino ed olio d’oliva taggiasca. Attraverso la sua cucina ha così messo in luce le eccellenze culinarie dell’entroterra del ponente ligure.