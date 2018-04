Bordighera. Sono arrivati proprio in questi giorni presso il Mondadori Bookstore di Bordighera i pacchi di libri donati dalle 31 case editrici che hanno raddoppiato il numero dei volumi donati dai gentili utenti alle biblioteche scolastiche nel corso di #ioleggoperché 2017, la grande campagna ideata e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e Libriamoci! Giornate di lettura nelle scuole, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) e di RAI, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura.

Le scuole che ne hanno fatto richiesta potranno ritirare presso il punto vendita i pacchi che sanciscono la conclusione di una edizione ricca di soddisfazioni ed entusiasmo. L’auspicio è che sempre più scuole aderiscano a questo importante progetto, che con una formula semplice ma efficace, promuove la lettura e la diffusione dei libri presso le giovani generazioni.

Le titolari del Mondadori Bookstore informano che la compagna ritornerà con l’edizione 2018, e colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.