“Indicaci la tua priorità per Imperia”: nascono i Point di ascolto per i cittadini

Imperia. Oggi pomeriggio alle 18, al Point di Oneglia di “Con Claudio per Imperia”, in via dell’Ospedale 11, ci sarà un incontro dei responsabili, coordinati da Carlo Scajola, con i volontari che hanno deciso di dare la loro disponibilità a collaborare con il gruppo di Oneglia.

I point saranno dei punti di ascolto e dialogo con la cittadinanza: qui ogni cittadino potrà indicare la sua priorità per Imperia, al fine di definire, insieme, il programma amministrativo. Ogni suggerimento verrà raccolto in un’apposita urna.