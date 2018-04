Ospedaletti. Scontro tra quasi colleghi, oggi verso le 15, sulle strade del circuito. Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale, sembra che un postino a bordo dello scooter di servizio si sia scontrato, in corso Marconi all’altezza dell’incrocio con via Termini, contro un furgone delle consegne di DHL che procedeva in direzione opposta.

Nell’incidente il dipendente di Poste Italiane – un uomo di 32 anni – ha avuto la peggio, cadendo e riportando qualche escoriazione, nonché un trauma alla spalla. E’ stato soccorso da un equipaggio di Ospedaletti Emergenza.