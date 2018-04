Inaugurazione nuova sede di Forza Nuova in piazza Nota a Sanremo

Sanremo. Scrive Andrea Moretti Coordinatore Regionale Forza Nuova Liguria.

“Sabato 28 Aprile alle 18,30, verrà inaugurata in piazza Nota n.3 la nuova sede provinciale/cittadina di Forza Nuova. Alla inaugurazione presenzierà il Segretario Nazionale di FN Roberto Fiore.

Questo avvenimento rappresenta l’ulteriore passo avanti significativo prodotto dal recente processo di rinnovamento e di riorganizzazione del partito che Forza Nuova ha recentemente attuato nella nostra regione.

Dopo le recenti nuove nomine di segretari provinciali e del coordinamento regionale Liguria, le segreterie hanno immediatamente iniziato le attività sui propri territori, occupandosi in maniera incisiva delle varie problematiche presenti.

L’apertura della sede diventa nel ponente ligure un presidio forzanovista di “movimento” per la lotta all’immigrazione clandestina, all’abusivismo commerciale, alla mancanza di sicurezza nei quartieri delle varie città, più attenzione verso le famiglie italiane in difficoltà, lotta al malaffare e alla malapolitica. La sede non sarà un presidio di contenimento, ma appunto di movimento, si propone come riferimento a tutte le forze, nazionali, sociali e patriottiche che vogliono combattere con noi. “Stesso nemico, stessa barricata”.

Tutta la provincia imperiese in particolare Ventimiglia , è stata gettata, da scellerate scelte politiche nazionali e locali nello sconvolgimento della “immigrazione”, dove il peggioramento sociale e il relativo all’arme sono in crescendo.

“Se Atene piange, Sparta non ride”. Il Levante ligure , Genova compresa sono nella stessa situazione, per cui con l’apertura della sede a Sanremo Forza Nuova copre il 75% del territorio ligure con Genova e La Spezia.

Non si illudano “amici e compagni” le sedi di FN , che ospitano anche le associazioni collaterali : Evita Peron (per le donne), Lotta Studentesca (per giovani e studenti) , Sindacato Lavoratori Italiani, SN (per aiuti alle famiglie italiane in difficoltà), non saranno posizioni statiche, ma punti da cui partiranno le azioni per “rioccupare” spazi fisici e politici i nome del popolo italiano.

Nel mirino virtuale per il prossimo futuro ci saranno sicuramente le elezioni amministrative dei vari comuni della Liguria, dove il nostro Movimento non vorrà essere semplice spettatore”.