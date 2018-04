In vacanza ad Imperia per Pasquetta: coppia di coniugi di Asti finisce all’ospedale dopo incidente

Imperia. Un uomo di 46 anni e la moglie di 50, provenienti da Canelli, in provincia di Asti, sono rimasti feriti dopo che con la loro Yamaha si sono scontrati contro l’auto guidata da una 72enne che, subito dopo lo scontro, si è sentita male per lo choc.

L’incidente, occorso nel quartiere di Castelvecchio, sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. A soccorrere i due motociclisti è stata la Croce d’Oro di Imperia insieme con il personale sanitario del 118.

I feriti non dovrebbero versare in gravi condizioni: sono stati accompagnati presso il vicino ospedale di Imperia.