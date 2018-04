Sanremo. Nonostante l’allerta gialla emessa dall’arpal fino alle ore 23.59, per Achille Pennellatore continua ad essere arancio in tutta la provincia di Imperia.

In un post su Facebook l’ex metereologo di Portsole ironizza: “In ritardo di ben 18 ore; ma è arrivata. Ci scusiamo per il disagio, allontanarsi dalla linea gialla! Anzi, Arancio”. Per il momento il più grosso della perturbazione è passato, portando piogge forti sulla nostra provincia, mentre in serata è atteso un progressivo aumento del moto ondoso. Per Achille Pennellatore l’allerta arancio si sposterebbe nel settore marittimo, mentre “a terra” passeremo nelle prossime ore in codice giallo.