Imperiese viene beccato dalla polizia con dell’hashish: scatta la revoca della patente

Imperia. Un cittadino imperiese è stato segnalato alla prefettura poiché trovato in possesso di hashish. Il giovane, appartatosi a bordo della sua vettura in compagnia di due amici in una zona della città particolarmente isolata, ad un più approfondito controllo ha consegnato la sostanza stupefacente pronta per essere consumata.

Pertanto, anche in ragione dei precedenti a suo carico, gli è stata ritirata la patente di guida e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Ulteriori sopralluoghi sono stati effettuati nelle aree del centro dove, su segnalazione di alcuni residenti, sono state individuate strade, piazze e vicoli dove anche solo la scarsa illuminazione contribuisce ad aumentare, sensibilmente, il livello di insicurezza percepita. Le aree in questione, quindi, sono state segnalate al Comune con il quale la Polizia di Stato opera in costante e continua sinergia, per offrire alla cittadinanza una risposta efficace ed efficiente in termini di sicurezza urbana.