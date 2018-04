Imperia. Taglio del nastro anche per il secondo point della campagna elettorale del candidato sindaco Claudio Scajola.

Questo pomeriggio curiosi e simpatizzanti si sono dati appuntamento all’incrocio fra via dell’ospedale e via Pira, a Oneglia, dove l’ex ministro ha inaugurato i nuovi spazi che fungeranno da centralina operativa per ascoltare le proposte dei cittadini e raccoglierne le rimostranze.

di 12 Galleria fotografica Imperia, inaugurazione secondo point Scajola









Ad affiancare Scajola, il nipote Carlo, responsabile dell’area che si contraddistingue per un muro dove tutti possono lasciare firme e messaggi.

Il primo point elettorale è stato inaugurato questa mattina a Porto Maurizio.