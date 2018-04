Imperia. I carabinieri di Dolcedo al comando del maresciallo Daniele Bertolino, durante dei servizi di controllo del territorio, svolti nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto di Z.V., italiano, finito agli arresti domiciliari.

L’uomo, gravato dalla misura cautelare per fatti commessi nel 2017 nella Regione Calabria, era arrivato nell’imperiese subito dopo la condanna, ricongiungendosi ad altri familiari già presenti in zona. Ieri mattina, nel corso dei servizi di controllo su soggetti gravati da misure limitative della libertà personale, l’arrestato non si è fatto trovare tra le mura della propria abitazione.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare il soggetto nella piazza del paese. Non sono bastate le giustificazioni sul ritardato al rientro in casa perché, a suo dire, si era intrattenuto con un amico. La direttissima che ne è seguita gli ha confermato i domiciliari.

Nel dianese invece gli uomini dell’Arma della caserma di Diano Marina, sempre nel corso dei servizi di controllo, nel pomeriggio di ieri hanno proceduto all’arresto di G.A., albanese classe ’88, residente nel Golfo. Condannato definitivamente per reati in materia di immigrazione commessi nell’anno 2014, a cui è poi seguita la commissione di una serie di altri reati sia contro il patrimonio che le persone, all’arrestato è stata inflitta, dal giudice, la pena del carcere, dove è stato trasferito per scontare la condanna.