Imperia: Sappa vs Lauretti, c’eravamo tanto amati…

Imperia. Botta e risposta tra l’ex sindaco ed ex presidente della Provincia Luigi Sappa ed Enrico Lauretti.

Lauretti è stato per tutta la durata dei due mandati di sindaco di Sappa (1999/2009) dirigente del settore Lavori pubblici di Palazzo civico e, poi, con lo stesso ruolo in Provincia, dove si è occupato anche di Ambiente, nel periodo in cui lo stesso Luigi Sappa ha guidato l’Ente.

Ieri l’ingegner Lauretti ha fatto recapitare alle redazioni un endorsement per Luca Lanteri sindaco, “su richiesta di Forza Italia”, come ha specificato nel messaggio di accompagnamento.

Lauretti che è in pensione è stato a lungo tra i papabili candidati sindaco del centrodestra, prima di partecipare (e vincere) un concorso per un posto a tempo determinato al Comune di Albenga, sfilandosi dalla partita.

Luigi Sappa che coordina la commissione che sta elaborando il programma elettorale dell’ex ministro Claudio Scajola in vista delle amministrative del 10 giugno ha preso carta e penna e ha risposto in maniera pacata ma puntuta. Una replica che, non a caso, cita Seneca (“L’uomo più potente è quello che è padrone di se stesso”) in netto dissenso rispetto al pensiero di Lauretti.

Fuochi di una campagna elettorale già “calda”, in particolare tra le forze del centrodestra che si presenta spaccato.