Imperia, i ringraziamenti del sindacato Diccap a seguito delle elezeioni Rsu

Imperia. Scrive il Diccap, sindacato autonomo delle polizie locali.

“Il Diccap , dipartimento autonomie locali e Polizie Locali, cui fa capo il Sulpl, sindacato autonomo maggiormente rappresentativo della Polizia Locale, alla luce dei brillanti risultati ottenuti nelle ultime elezioni Rsu desidera ringraziare tutti coloro i quali hanno espresso la loro preferenza gli uomini e le donne di tale organizzazione sindacale riconoscendone il grande impegno profuso a difesa della Categoria. Un consenso con numeri davvero significativi ed un ‘adesione che in provincia di Imperia ha fatto registrare in alcuni Comuni un aumento degli elettori di quasi il 50%. Anche nell’Amministrazione Provinciale il Diccap e’ riuscita a conquistare un seggio a dimostrazione di una fattiva collaborazione con la Polizia provinciale.

Molto soddisfatto il segretario regionale Sergio Fogliarini che nel congratularsi coi propri dirigenti territoriali si e’ subito attivato con la struttura nazionale per comunicare gli esiti di quanto avvenuto.

Gia’ in programma nei prossimi giorni una riunione per programmare le linee guida da seguire affinche’ i prestigiosi risultati ottenuti diano ulteriore linfa ad un sindacato che ha da sempre e’ in prima fila per la tutela dei circa 60000 appartenenti alla Polizia Locale e gli obiettivi professionali da raggiungere diventino sempre piu’ vicini”.