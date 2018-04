Imperia. Potere al Popolo presenterà una propria lista alle elezioni amministrative di Imperia:

“L’assemblea cittadina di Potere al Popolo ha scelto come candidato sindaco Maria Sepe, 54 anni, laureata in lettere e filosofia, formatrice presso la scuola edile di Imperia, counselor e membro dell’associazione di cultura filosofica “Michele De Tommaso”.

Potere al Popolo, di cui fanno parte movimenti di cittadini, partiti e associazioni, vuole discutere dei problemi reali delle persone, ponendo al centro della discussione politica, locale e nazionale, la partecipazione diretta dei cittadini, dei lavoratori, dei precari, dei giovani, delle donne e di chi vive sulla propria pelle logiche di sfruttamento.

Il nostro agire politico anche a livello amministrativo sarà quello di ri-partire a sinistra dai bisogni delle persone, di occuparci del lavoro e del non lavoro, della creazione di spazi sociali di ascolto e accoglienza, della difesa dell’ambiente, dei beni comuni primari come l’acqua pubblica e la difesa del presidio ospedaliero, del piano rifiuti-zero e della promozione di spazi culturali in modo da rendere la città più appetibile per tutti favorendo altresì spazi di aggregazione giovanile in modo da contrastare la dispersione scolastica e la fuga dei giovani dalla nostra città.

Primo punto del programma sarà quello di dichiarare Imperia ” città antifascista”. Il programma politico-amministrativo di Potere al Popolo, il candidato sindaco e i candidati consiglieri verranno presentati alla cittadinanza giovedì 26 aprile alle 11 presso i locali dell’Arci Camalli Antica Compagnia Portuale nel corso di una conferenza stampa, durante la quale verrà annunciata la presenza della portavoce nazionale Viola Carofalo prevista per il 2 maggio, giorno in cui ricorderemo il centesimo anniversario della nascita del comandante Partigiano Felice Cascione, medaglia d’oro al V.M. della provincia di Imperia nonchè autore della canzone “Fischia il vento”.