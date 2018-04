Imperia, Potere al Popolo presenta la lista per le elezioni del 10 giugno

Imperia. L’assemblea di Potere al Popolo imperiese, coerentemente con il percorso intrapreso in occasione delle elezioni politiche, presenta una propria lista alle elezioni amministrative del comune capoluogo del 10 giugno prossimo.

“Potere al Popolo si propone come una forza politica antifascista capace di difendere gli interessi dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati e nel contempo aprire a quei soggetti che in maniera coerente si sono opposti nel corso degli ultimi anni alle misure di austerità portate avanti da governi di centro destra e di centro sinistra e imposte dall’unione europea. Nello specifico nella città di Imperia è prioritaria la lotta per il lavoro contro la disoccupazione e la precarizzazione, la tutela dell’ambiente, la difesa del presidio ospedaliero, il mantenimento pubblico del porto e la difesa dei beni comuni. Vogliamo dare potere al popolo e riappropriarci della sovranità popolare a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della società. Nei prossimi giorni si definiranno i nomi dei candidati consiglieri e del candidato sindaco“.